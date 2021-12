De Fedasil-diensten in het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje in Brussel zijn er maandag/gisteren niet in geslaagd om alle wachtenden op te vangen, en ook vandaag/dinsdag is er niet voor iedereen plaats. Dat zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi dinsdag in de Kamer. Het gaat om alleenstaande mannen, verduidelijkte hij, en niet om niet-begeleide minderjarigen. "Geen kind blijft op straat", benadrukte de CD&V'er.

Het aanmeldcentrum van Fedasil voor verzoekers om internationale bescherming kampt al weken met een erg hoge werkdruk en een tekort aan opvangplaatsen. Het viel de afgelopen weken al meermaals voor dat niet iedereen die 's morgens aanschuift voor registratie en opvang, ook daadwerkelijk een plaats krijgt. Mensen moesten daarom de nacht op straat doorbrengen. Staatssecretaris Mahdi werkt al een hele tijd aan extra opvangplaatsen.

Vorige week vrijdag kon iedereen die zich aandiende worden geregistreerd en opgevangen, tweette hij, maar gisteren/maandag en ook vandaag/dinsdag was dat niet het geval. "Aan het begin van de week zien we altijd meer personen, gisteren en ook vandaag was het niet mogelijk om alle alleenstaande mannen op te vangen", antwoordde hij dinsdagmiddag op vragen van Greet Daems (PVDA), Eva Platteau (Groen), Theo Francken (N-VA), Hervé Rigot (PS), Hans Verreyt (Vlaams Belang), Kattrin Jadin (MR), Dries Van Langenhove (Vlaams Belang), Simon Moutquin (Ecolo) en Ben Segers (Vooruit) in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Om hoeveel mensen het precies gaat, verduidelijkte hij niet. De staatssecretaris verwacht de komende dagen wel beterschap. "We zouden er opnieuw in moeten slagen om iedereen opvang te bieden, maar dat is natuurlijk altijd afhankelijk van de instroom."

Mahdi benadrukte dat het in elk geval niet om niet-begeleide minderjarigen gaat. "Zij mogen in geen geval op straat slapen, ook al is daar ook een ernstige overbezetting van de opvangplaatsen." Om daar op korte termijn iets aan te doen zijn er al dan niet tijdelijk extra plaatsen geopend in onder meer Molenbeek, Dilbeek, Lommel en Nonceveux. Er wordt ook gewerkt aan een versnelde doorstroming van minderjarigen die meerderjarig zijn geworden naar opvangplaatsen voor volwassenen, verduidelijkte de staatssecretaris.

Op regionaal niveau bekijken de bevoegde ministers Wouter Beke en Valérie Glatigny waar er extra plaatsen voorzien kunnen worden voor de jongste en meest kwetsbare minderjarigen. "Geen kind blijft op straat, maar we zullen daar heel wat inspanningen voor moeten leveren", aldus Mahdi. De CD&V'er beklemtoonde nog dat er ook werk wordt gemaakt van bijkomende opvangcapaciteit in het algemeen. "Er zijn al heel wat plaatsen geopend, de voorbereiding voor de opening van een opvangcentrum in Evere nog dit jaar lopen, net als in Boom volgend jaar."

Er wordt ook nog bekeken hoe de capaciteit van de noodopvang op de militaire basis in Glons kan worden uitgebreid. Nu zijn daar maar 70 plaatsen voorzien, maar dat zouden er volgens de staatssecretaris meer kunnen zijn.

