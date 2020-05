Heel wat artsen verzetten zich tegen uitspraken van René Stockman, de generaal-overste van de Broeders van Liefde.

"Als een specialist psychiatrische geneeskunde anno 2020 gender een 'gevaarlijke dwaling' noemt, moet ik reageren. Niet alleen uit eigen naam, ook uit naam van tientallen artsen en wetenschappers." Dat schrijft Piet Hoebeke, decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de UGent, in een open brief die zaterdag in verschillende media verscheen. De artsen verzetten zich tegen uitspraken van René Stockman, de generaal-overste van de Broeders van Liefde.

De "open brief aan genderontkenners" werd onder meer ondertekend door UGent-rector Rik Van de Walle, emeritus professor gynaecologie Marleen Temmerman, Eric Mortier, de gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent, en Guy T'Sjoen, diensthoofd Endocrinologie in het UZ Gent. "Ik schrok toen ik het recente nummer doorbladerde van Acta Medica Catholica, het tijdschrift van de Belgische artsenvereniging Sint-Lucas. Daarin trekt René Stockman, een van de bekendste Vlaamse religieuzen en sinds 2000 generaal-overste van de Broeders van Liefde, van leer tegen gender. Het is beangstigend hoe wereldvreemd deze broeder is", schrijft Hoebeke. "Stockman betreurt dat mensen tegenwoordig kunnen kiezen met welk geslacht ze door het leven willen gaan. Want wie kiest, ontkent de lichamelijke en biologische realiteit: je bent als man of vrouw geboren, zo simpel is het. Dat er mensen zijn met intersekse die niet voldoen aan de door hem beschreven en door God gewilde binariteit van mannen en vrouwen doet er niet toe."

Stockman roept katholieke scholen op om in het verweer te gaan, meldt Het Nieuwsblad. "De genderideologie stelt scholen voor een moeilijke opgave, zeker in landen waar men verplicht wordt curricula aan te passen, genderneutrale toiletten in te richten en de keuze tot geslachtsverandering te aanvaarden", aldus Stockman. Katholieke scholen moeten "in lijn blijven met de leer van de Kerk op het gebied van haar visie op het gezin en de seksualiteitsbeleving en dan ook alles in het werk stellen om een christelijke visie op mens en maatschappij te blijven ontwikkelen."

Hoebeke vindt het "ongelooflijk dat iemand vandaag voor zoiets durft te pleiten", schrijft hij in de open brief. "Het toont aan dat 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie, over een strijd gaat die nog lang niet is gestreden. Zolang er mensen zijn die anderen hun zelfbeschikking en autonomie willen ontnemen, is bewustwording omtrent gender essentieel. Ik zal broeder Stockman alvast een exemplaar van mijn boek 'Gender in de Blender: Ontdek jouw seksuele identiteit' cadeau doen. Zo leert hij de wetenschappelijke inzichten over de humane seksuele identiteit beter kennen."

Stockman lag recent nog onder vuur in kader van het euthanasieproces, omdat hij er door advocaat Walter Van Steenbrugge beschuldigd van werd om tussengekomen te zijn om de zaak voor het hof van assisen te brengen.

