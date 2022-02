Een reeks artsen zet zich af tegen de roep om de gezondheidszorg te regionaliseren. Dat doen ze in een open brief die werd ondertekend door onder andere uroloog Piet Hoebeke (UZ Gent), epidemioloog Yves Coppieters (ULB) en viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven), bericht De Standaard.

De brief kwam er als reactie op de ­recente interviews van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) waarin ze opriep om de gezondheidszorg volledig te ­regionaliseren. De aanzet daartoe staat voor alle duidelijkheid ook in het federale regeerakkoord en was een belangrijke eis van CD&V. 'Maar de coronacrisis heeft aangetoond dat splitsen niet altijd ­beter is', benadrukt initiatiefnemer Tom Zwaenepoel, reumatoloog en directielid bij B-plus vzw. 'Hebben we dan niets geleerd uit de janboel die de versnippering van het gezondheidsbeleid ons heeft opgeleverd in de corona­crisis?', klinkt het in de open brief.

Ook Van Ranst benadrukt dat een herfederalisering 'gewoon eenvoudiger' is. 'Ik herinner mij dat we bij de start van de crisis acht ministers van Volksgezondheid bij elkaar moesten brengen en dat sommigen elkaars naam niet eens kenden. Ik ben jaloers op landen die veel sneller kunnen inspelen op crisissituaties.' In de open brief gaan de ondertekenaars weliswaar nog een stap verder. 'Als we iedereen in bad willen krijgen, vereist dat een federale kieskring, waarbij elke partij stemmen kan krijgen of verliezen van ­elke Belg', klinkt het. 'Er moet ook een duidelijke normenhiërarchie komen, zodat de federale overheid kan ingrijpen als een deelstaat het algemene belang tegenwerkt.'

