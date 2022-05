Artsen naar Grondwettelijk Hof tegen vaccinatie door apothekers

Artsenvereniging BVAS stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen de wet die apothekers toelaat in hun apotheek mensen te vaccineren tegen Covid-19. De wet schendt een aantal grondwettelijke rechten, zegt BVAS.

Sinds 11 maart mogen apothekers een coronavaccin toedienen. In de praktijk gebeurt dat nog lang niet overal. Er zijn alleen nog maar een aantal proefprojecten gestart. Er lopen nog gesprekken over de distributie van de vaccins en de vergoedingen voor de toediening.

Artsenvereniging BVAS vindt dat bij vaccinaties door apothekers de grondwet wordt geschonden. Het recht op gezondheid kan in gevaar komen ‘als de vaccinatie uitgevoerd wordt door een zorgverstrekker, in casu de apotheker, die niet gekwalificeerd is om medische problemen ten gevolge van de vaccinatie op te sporen omdat hij of zij daarvoor onvoldoende opgeleid is’, luidt het.

Ook de privacy is volgens de artsen mogelijk niet gegarandeerd.

Verder ziet BVAS ook een belangenconflict omdat apothekers kunnen voorschrijven én toedienen. ‘De apotheker wordt een zelfvoorschrijver die er financiële belangen bij heeft om een product voor te schrijven’, aldus BVAS.