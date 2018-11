Artsen keren zich tegen plan De Block

Zowel huisartsenvereniging Domus Medica als ASGB en BVAS zijn geen voorstander van de richtlijnen die De Block wil laten opstellen door het Nationaal College voor Sociale Verzekeringskunde. Die richtlijnen moeten artsen helpen bij het bepalen hoe lang een patiënt moet herstellen.

Nochtans vaardigde Domus Medica twee huisartsen af om samen te werken. Maar intussen betwijfelt de huisartsenvereniging ernstig of het nog wel zo'n goed idee is. Met name de reactie van werkgeversorganisatie Voka Limburg dat de plannen van De Block 'een overwinning voor onze ondernemingen, hun medewerkers én de talloze bonafide artsen' noemde, is in het verkeerde keelgat geschoten.

'Ik wil nu eerst bevestiging van de minister dat dit geen besparingsoperatie is en dat de richtlijnen wel degelijk enkel en alleen als hulpmiddel voor de artsen zijn bedoeld', zegt Domus Medica-voorzitter Roel Van Giel. Het kabinet-De Block reageert onder meer dat de richtlijnen zo zullen geformuleerd worden dat ze door controleartsen niet sanctionerend kunnen ingezet worden.