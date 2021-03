Marleen Finoulst is arts en hoofdredacteur van Bodytalk. Ze schreef samen met Wietse Wiels het boek Vaccineren. Doen of laten? Maar hoe is zij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had zij 13 minuten en 10 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? De opstanden tegen de coronamaatregelen in Nederland, waarbij zelfs de ramen van enkele ziekenhuizen werden ingegooid. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Glimlachen naar onbekenden. Mijn laatste reis, eind 2019, was naar Chili. Het viel me op hoe vriendelijk iedereen elkaar daar begroette op straat. Of beter: het viel me bij terugkeer vooral op hoe zuur veel mensen hier zijn. Wat is uw grootste prestatie? 21 marathons. Twee jaar geleden brak ik mijn heup bij een skiongeval. Ik was op dat moment 57 jaar en de artsen reageerden nogal meewarig: 'Stop maar met die marathons.' Maar sindsdien liep ik er nog twee, en ik ga dapper verder. Wat is uw grootste mislukking? Van mijn echtscheiding op zich heb ik geen spijt. Maar ik vind het wel jammer dat ik mijn drie kinderen, die toen nog klein waren, geen warm nest heb kunnen geven. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Nee, ik ben zeer honkvast. Tot mijn twaalfde heb ik in Duitsland gewoond en als prille twintiger nog een jaar in Congo. Maar geen enkel land kan wat mij betreft tippen aan België. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Tijdens dat jaar in Congo, waar ik als jonge arts aan de slag was, gingen we elk weekend dansen in een openluchtcafé. De sfeer was er zo vrolijk, er werd veel gelachen, zwart en blank onder elkaar zonder een spat racisme. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Ik koop zo veel mogelijk spullen tweedehands en hamster nooit: alles wat ik niet meer nodig heb, schenk ik aan goede doelen. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Wanneer ik op Facebook of Twitter commentaren zie verschijnen bij een van mijn artikels, negeer ik die heel bewust. Praat u weleens tegen uw huisdier? Nee, ik ben niet echt een dierenvriend. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Dat ik niet gedoctoreerd heb. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Nee. We gaan nu door een wereldwijde crisis, maar ik hoop dat daardoor stilaan het besef indaalt dat wij mensen niet de heersers van deze planeet zijn. We moeten in evenwicht komen met het ecosysteem. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ik was student geneeskunde en door de schrijnende situaties in die film begon ik zelfs te overwegen om me te specialiseren in psychiatrie. Dat deed ik uiteindelijk niet, maar een van mijn zonen is intussen wel psychiater. Waarover zou u meer willen weten? Over kunst en filosofie. Mijn dochter studeert kunstwetenschappen en het is zo boeiend om met haar een museum te bezoeken. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Tussen de 500 en 1000 euro. Aan enkele vaste doelen, zoals Artsen Zonder Grenzen en 11.11.11.Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Dat ze kwetsbaar maakt. Vindt u seks overschat? Nee. Ook niet na de menopauze. Ik erger me rot aan het stereotiepe beeld dat daarover wordt geschetst. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Mijn vader is elf jaar geleden overleden. Mijn moeder van 89 zie ik nu één keer per maand live. Maar we videochatten elke week om het gemis te compenseren. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Ik loop 30 tot 40 kilometer per week en eet elke dag verse groenten. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Ja. Ik kijk met veel ontzag naar mensen als Aleksej Navalny, die op de barricades springen. Maar zelf ben ik zeker geen held. Wat hebt u geleerd in het leven?Dat ouder worden niet erg is, integendeel.