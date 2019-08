Al meer dan twintig jaar reist Arthur Brand de aardbol af - zónder rijbewijs - en infiltreert hij de onderwereld om gestolen, verloren of vernietigd gewaande kunstschatten op te sporen. Zo vond hij Hitlers lievelingspaarden terug en haalde hij dit jaar een gestolen Picasso boven water. Een gesprek met de Indiana Jones van de kunstwereld.

150 miljoen euro: dat is, zegt hij zelf, de totale waarde van de kunstwerken die dankzij hem teruggevonden of gered zijn. 'Maar op vindersloon ben ik niet uit', vertelt Arthur Brand in zijn Amsterdamse appartement. Hij verdient vooral de kost door mensen te adviseren die in kunst willen investeren. 'Kostbaar erfgoed redden is voor mij een erezaak.'

...