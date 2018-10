Armeens gezin uit gesloten terugkeerwoning Steenokkerzeel het land uitgezet

Dat schrijft Het Belang van Limburg en wordt bevestigd door de Dienst Vreemdelingenzaken. De vader van het gezin leeft nog ondergedoken.

Het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel is sinds eind deze zomer operationeel. Uitgewezen gezinnen met kinderen kunnen in een van de vier terugkeerwoningen worden opgesloten, waarna ze het land uit worden gezet.

Vandaag/maandag gebeurde dat voor het eerst: een Armeens gezin - een moeder met twee kinderen - is maandagochtend het land uitgezet. Dat bevestigt Dominique Ernould, woordvoerster bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Het eerste gezin dat in Steenokkerzeel was aangekomen, uit Servië, zit nog steeds in een terugkeerwoning, zegt Ernould. De procedure voor dat gezin loopt nog. Een ander gezin uit Azerbeidzjan verbleef eerder in Steenokkerzeel, maar is intussen overgeplaatst naar een open terugkeerwoning omdat een van de kinderen gezondheidsproblemen had.