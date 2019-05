Omdat de regering-Michel haar belofte niet heeft waargemaakt de Arco-coöperanten te vergoeden, stelt de bekende advocaat Geert Lenssens van het Brusselse kantoor SQ Law in naam van 5.000 van de bijna 800.000 gedupeerden de regeringspartijen in gebreke. Dat meldt De Tijd woensdag.

Het gaat om de MR, CD&V, Open VLD en de N-VA, die niet langer deel uitmaakt van de regering-Michel. Lenssens zegt aan de krant de informatie te kunnen 'bevestigen noch ontkennen'.

Als grote aandeelhouder werd Arco meegesleurd in de val van Dexia in de nasleep van de bankencrisis. De bijna 800.000 coöperatieve aandeelhouders zagen daardoor hun belegging in rook opgaan. Door de ingebrekestelling staat het dossier op een zucht van de verkiezingen weer bovenaan op de politieke agenda. Dat is vooral slecht nieuws voor CD&V, dat in haar verkiezingsprogramma met geen woord meer rept over Arco.

CD&V-vicepremier Kris Peeters had zich eind april nog opgeworpen als de verdediger van de Arco-coöperanten, die van de regering-Leterme de garantie hadden gekregen dat ze hun geld zouden terugzien. Toch leek CD&V haar verlies in dat dossier te hebben gepakt.

Het zou de politiek in ons land fundamenteel veranderen als een rechter oordeelt dat politieke partijen aansprakelijk zijn voor niet nagekomen beloftes, schrijft De Tijd nog. Het idee is niettemin interessant, het opent perspectieven. Maar het is erg twijfelachtig of de actie van Lenssens juridisch enige kans maakt, aldus de krant.