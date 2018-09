Arco: Beke herinnert regering aan gemaakte afspraken Arco-afspraken

Terwijl zijn regeringspartners openlijk hun twijfels uiten bij een oplossing voor het Arco-dossier, blijft CD&V-voorzitter Wouter Beke vasthouden aan de koppeling tussen Arco en de beursgang van Belfius. Die was in juli door de federale regering herbevestigd, maar werd de afgelopen dagen door Bart De Wever (N-VA) en Gwendolyn Rutten (Open Vld) in vraag gesteld.

Zondag zei De Wever dat de christelijke beweging zal moeten toegeven dat de coöperanten hun geld definitief kwijt zijn. Alleszins voor de verkiezingen van 2019 is een oplossing onmogelijk, aldus De Wever. Rutten liet maandag verstaan dat Arco en Belfius losgekoppeld zouden moeten worden.

'Ik zeg heel duidelijk: er zijn in de regering afspraken gemaakt die moeten gehonoreerd worden', reageerde Wouter Beke maandagmiddag bij de VRT. 'Dat is in het belang van de gedupeerden, dat is in het belang van Belfius, dan anders lood in de vleugels blijft hebben, en dat is in het belang van de overheid omdat er anders een mogelijke claim van 1,5 miljard euro zal moeten worden betaald.'

Het is lang niet de eerste keer in dit dossier dat de CD&V-top in het nauw gedreven wordt door de federale meerderheidspartners. In april zagen Open VLD en N-VA bijvoorbeeld ook al hun kans om klare taal te spreken over Arco en de beursgang van Belfius. Toen werd Servais Verherstraeten, CD&V-fractievoorzitter in de Kamer, eropuit gestuurd om de regeringsafspraken kracht bij te zetten. Vijf maanden later staat het Arco-vraagstuk amper verder.