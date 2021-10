Het Brusselse arbeidsauditoraat heeft een reeks strafrechtelijke onderzoeken geopend naar het statuut van koeriers zonder papieren, die werken met stromannen die ze zelf vergoeden. Dat schrijft L'Echo zaterdag.

De magistraten hebben in het bijzonder aandacht voor sans-papiers die werken als koerier, hun tussenpersonen en grote maaltijdleveringplatformen, met Uber Eats en Deliveroo op kop. Volgens L'Echo is het arbeidsauditoraat verschillende strafrechtelijke onderzoeken gestart tegen fietskoeriers zonder papieren en hun stromannen. Op basis van rapporten opgesteld door de lokale politiezones zijn er tot nu toe onderzoeken gestart rond de tewerkstelling van mensen zonder verblijfsvergunning en van mensen die niet zijn aangemeld bij de Sociale Zekerheid - overtredingen van het 'type 4', het zwaarste in het Sociaal strafwetboek.

Uurtarief van 2,5 euro

De speurders vermoeden dat de tussenpersonen die hun naam geven aan de migranten die werken als koerier, de helft van hun inkomen vragen. Daardoor blijft er voor de koeriers slechts een uurtarief van 2,5 euro over.

Het arbeidsauditoraat wilde tegenover L'Echo geen verdere commentaar geven over het dossier. De onderzoeken zullen in grote mate afhangen van het vonnis van de arbeidsrechtbank in de zaak rond Deliveroo, dat midden december wordt verwacht. Daarin vraagt het arbeidsauditoraat dat de contracten van de koeriers worden geherwaardeerd, van 'dienstverlener in de deeleconomie' tot werknemers, waardoor ze een veel betere sociale bescherming zouden krijgen.

