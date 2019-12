In het Antwerpse Wommelgem is in de nacht van maandag op dinsdag een appartementsgebouw beschadigd door een vermoedelijke granaataanslag.

Het Antwerpse Wommelgem is in de nacht van maandag op dinsdag opgeschrikt door een vermoedelijke granaataanslag. Een appartementsgebouw is daarbij beschadigd geraakt. Dat zegt de lokale politie van de zone Minos. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse en de federale gerechtelijke politie is een onderzoek gestart. Of er opnieuw een link is met het aanhoudende drugsgeweld in Antwerpen en omgeving, is niet bekend.

De feiten speelden zich omstreeks 4.30 uur af in de Melkerijstraat. "Het gaat om een appartementsgebouw met vijf wooneenheden", zegt commissaris Johan Wonnink van de politiezone Minos. "De inkomhal is alvast beschadigd geraakt, bij daglicht zal de precieze schade allicht duidelijker worden. Het gebouw is ontruimd en er is buiten een perimeter ingesteld." Van gewonden zou geen sprake zijn. Ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse en stelde vast dat er allicht een granaat naar het gebouw werd gegooid. Ook het labo en de federale gerechtelijke politie zijn ter plaatse om vaststellingen te doen.

Vorige week nog was er een gelijkaardig voorval in Veurne. Toen werd een handgranaat in een appartement gegooid, maar die ontplofte toen niet.