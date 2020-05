De apothekers zijn er niet over te spreken dat medische mondmaskers ook in de supermarkten verkocht kunnen worden. Niet alleen worden de maskers verkocht aan particulieren terwijl er nog steeds schaarste is, maar gebeurt dat ook zonder de nodige uitleg.

'De parels worden zonder omkadering voor de zwijnen gegooid', zegt woordvoerder van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) Lieven Zwaenepoel.

De APB had een liberalisering van de markt zien aankomen en het was dan ook te verwachten dat er op een gegeven moment geen beperkingen meer zouden zijn op de verkoop van mondmaskers. Zwaenepoel benadrukt echter dat er vandaag nog steeds een tekort is aan medische mondmaskers voor de mensen die er echt nodig hebben. 'Medische hulpmiddelen moeten doelgericht worden gebruikt, voor mensen die in contact komen met risicogroepen of mensen die zelf mogelijk besmet zijn.'

Door de maskers aan 'Jan en alleman' aan te bieden in de supermarkt, krijgen mensen bovendien geen informatie over hoe de maskers goed gebruikt moeten worden. 'En als je ze verkeerd gebruikt heb je er niet alleen niets aan, maar worden ze ook een bron van besmetting', aldus Zwaenepoel nog.

Door mondmaskers verplicht te maken op bepaalde plaatsen, heeft de overheid een acute nood gecreëerd, en daar moest dan ook een oplossing voor gezocht worden. Volgens Zwaenepoel was er in eerste instantie een akkoord met de regering om de maskers op een ordentelijke manier via de apothekers te verdelen, maar wilden de handelaars niet meewerken.

De politiek heeft zich volgens de woordvoerder laten chanteren, aangezien de handelaars voorraden aan maskers naar het buitenland hebben uitgevoerd. De politiek wilde volgens de apothekers vermijden dat dat opnieuw zou gebeuren. 'Als zoenoffer maken ze geen winst op de maskers en bieden ze 5 miljoen maskers per week aan aan de strategische reserve, maar dat is veel te weinig', zegt Zwaenepoel.

