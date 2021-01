Hoofdredacteur Karl van den Broeck en journalist Stef Arends van de nieuwssite Apache hebben de privacy van projectontwikkelaar Erik Van der Paal niet geschonden en ze hebben hem ook niet belaagd door verborgen camerabeelden te maken aan restaurant 't Fornuis. De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft hen voor die beide tenlasteleggingen woensdag vrijgesproken.

Van der Paal organiseerde op 20 oktober 2017 een verjaardagsdiner in 't Fornuis in Antwerpen. Journalist Stef Arends had een fiets met een verborgen camera tegenover de ingang geplaatst en filmde zelf ook met een camerabril de aankomst van de genodigden aan het restaurant. Verschillende leden van het toenmalige Antwerpse stadsbestuur maakten hun opwachting, onder wie ook burgemeester Bart De Wever (N-VA). De beelden werden enkele weken later gepubliceerd bij het dossier 'De favoriete bouwpromotor van Bart De Wever'.

Van der Paal, die met zijn Land Invest Group destijds actief was in enkele grote Antwerpse bouwdossiers, diende klacht met burgerlijke partijstelling in tegen Apache. Hij vond dat hij geen publiek figuur was op het moment van de feiten en dat het om een privéfeest ging, waardoor Apache niet het recht had om heimelijk te filmen en die beelden te koppelen aan beweringen rond belangenvermenging. Het openbaar ministerie vond niet dat de privacywet werd overtreden en vond evenmin dat er sprake was van belaging. Het had dan ook zelf de vrijspraak gevorderd.

'Onfrisse zaken'

Bij nieuwssite Apache wordt tevreden gereageerd. 'Deze uitspraak is van groot belang voor de journalistiek in België', klinkt het in een reactie.

Mocht de rechtbank de redenering van Van der Paal hebben gevolgd, dan zou dat volgens Apache niet alleen een flinke knauw hebben betekend voor de onderzoeksjournalistiek in ons land, maar ook voor de persvrijheid en voor de vrijheid van meningsuiting. Het zou immers betekenen dat journalisten geen onderzoek zouden mogen voeren naar personen die vooral achter de schermen opereren omdat dit hun privacy zou schenden. Maar dat is volgens de rechtbank dus niet het geval. De correctionele rechtbank sprak beide journalisten vrij, net zoals het openbaar ministerie gevorderd had. Dat gaf eerder al aan dat het maatschappelijk belang van de vastgelegde beelden voldoende werd aangetoond.

Ook de Gegevensbeschermingsautoriteit was al van oordeel dat Apache met respect voor de journalistieke deontologie handelde. 'Ons geduld is zwaar op de proef gesteld, maar we hebben geen ogenblik getwijfeld dat we zouden worden vrijgesproken', zegt hoofdredacteur Karl van den Broeck. 'Jarenlang heeft Erik Van der Paal de procedure kunnen rekken, om ons zo veel mogelijk op kosten te jagen en ons weg te houden van ons werk: onfrisse zaken onderzoeken, zoals die waarin hij en zijn collega's bij Land Invest Group betrokken waren.' Van der Paal heeft dat altijd ontkend. Hij kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.

