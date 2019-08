Na een 'Clap for Climate'-actie donderdagavond op Pukkelpop zijn klimaatactiviste Anuna De Wever en haar vriendinnen lastiggevallen door enkele festivalgangers. De Wever en haar vriendinnen krijgen de komende dagen de nodige bescherming van security.

Anuna De Wever dook donderdagavond plots op in de Boiler Room. Ze wilde daar het publiek laten meedoen aan 'Clap for Climate', een actie om meer aandacht voor het klimaat te vragen. Die boodschap - in plaats van de gewoonlijke stevige beats - bleek echter niet naar de zin van een aantal festivalgangers. Het ging zelfs zo ver dat Anuna De Wever en haar vriendinnen tot op de camping werden lastiggevallen door enkele festivalgangers. Daarbij werden hun partytent en enkele andere tenten vernield, waardoor de security ter plekke moest komen.

De Pukkelpop-organisatie voert momenteel een intern onderzoek naar het incident. 'Als er stappen ondernomen moeten worden, dan zullen we dat doen. We vinden dat zoiets op een festival absoluut niet door de beugel kan', zegt woordvoerder Frederik Luyten. 'De aandacht op de groep vriendinnen zal verscherpt worden. De security zal alerter op hen zijn en een oogje in het zeil houden.'