Anuna De Wever en 12.500 'bosbrossers': 'We zijn nog lang niet voldaan'

De jongeren stapten ditmaal van Brussel-Noord naar Brussel-Zuid op een traject dat beter aangepast is aan hun grote massa. Opnieuw klonk 'On est plus chaud que le climat' en 'What do we want? Climate change! When do we want it? Now! ' luid in de jongerenmassa.

Met hun mobilisaties blijven ze de druk op de politici opvoeren. Woensdag werden ze in het Vlaams parlement uitgenodigd, maar dat stelde hen niet gerust.

'Gisteren zagen we de politici kibbelen en met de vinger naar elkaar wijzen. De discussie is niet meer of we het halen, maar wel welke oplossingen we zullen zoeken voor een beter klimaat', verklaart Kyra Gantois, mede-oprichtster van Youth for Climate. De klimaatspijbelaars willen geen excuses meer horen, maar eisen echte antwoorden en maatregelen van de Belgische politici.

'We hoorden dat we pessimisten zijn, dat we jong en naïef zijn en dat we niet weten hoe het politiek systeem werkt. Maar als het politiek systeem geen zorg draagt voor het klimaat, dan is er iets mis met dat systeem', zegt Anuna De Wever.

Tussen de vele klimaatspijbelaars zitten enkele diehards, maar ook enkele jongeren die voor het eerst deelnemen aan de klimaatmars. Dat doen ze allemaal met dezelfde overtuiging: een gezonder klimaat voor een betere toekomst.

'Ik mag niet spijbelen van mijn ouders, maar vandaag hadden we geen school dus dan kon ik wel komen', vertelt Hanna Rooms uit Antwerpen.

En ook uit Wallonië zijn er opnieuw heel wat leerlingen afgezakt, soms ook voor de eerste keer. 'De vorige keren had ik het te druk met schoolwerk, maar vanaf nu ga ik proberen te blijven komen. Het is een schitterende actie', zegt de 17-jarige Titouan uit Rixensart. Een opvallende deelnemer die er al drie keer bij was, is Isaak Schmitz, steevast verkleed als struik in camouflagekledij.

'We moeten de bomen, bossen en struiken redden voor de klimaatverandering ze doodt. Ik ben hier nu de derde keer en op onze school zijn ze soepel. Tenzij het misschien te lang blijft duren', zegt Schmitz.

Ook optochten in Leuven en Luik

Op het Ladeuzeplein in Leuven zijn donderdag meer dan 3.000 leerlingen en leerkrachten uit 27 basisscholen bijeengekomen om van de overheid meer maatregelen te eisen tegen de klimaatopwarming.

In Luik zijn ongeveer 10.000 leerlingen en studenten op straat gekomen voor hun klimaatmars. Dat blijkt uit een eerste schatting van de politie.