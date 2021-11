UA-rector Herman Van Goethem roept studentenverenigingen op om voortaan de traditionele Zwarte Piet te vervangen door een roetpiet. 'Soms moet traditie wijken voor respect.'

'Voor heel wat studenten en medewerkers aan onze universiteit is een Zwarte Piet vandaag de dag zoiets als een klap in het gezicht.' In een open brief aan zijn universiteit, die ook op Knack.be wordt gepubliceerd, vraagt rector Herman Van Goethem dat studentenverenigingen niet langer gebruik maken van 'traditionele' Zwarte Pieten, maar van roetpieten.

De roetpiet is al langer ingeburgerd op de Universiteit Antwerpen. Sinds enkele jaren zijn er op het sinterklaasfeestje van de universiteit zelf geen volledig zwart geschminkte pieten meer, maar wel roetpieten.

Toch krijgt de universiteit nog meldingen over het gebruik van Zwarte Pieten bij studentenverenigingen. Traditioneel bezoeken zij de campussen om studenten te entertainen. Maar dat moet stoppen, vindt Van Goethem. 'Heel wat studenten en medewerkers herkennen dadelijk de diepere betekenis van de vernederende stereotypering. Het gaat er bijvoorbeeld ook om dat kinderen het zwart van hun huid willen schrobben, terwijl naast "vuile n..." ook "zwarte piet" een scheldwoord is dat ze vaak horen.'

Zwarte Piet zet de zwarte mens karikaturaal racistisch neer, als inferieur, dom en beangstigend. Herman Van Goethem

Schachtenverkoop

De rector schrijft dat Zwarte Piet 'de zwarte mens karikaturaal racistisch neerzet, als inferieur, dom en beangstigend'. 'Mensen zijn zich vaak niet bewust van de diepere betekenis van rituelen. En zo werd het sinterklaasritueel met zijn zwarte pieten vaak zonder enige racistische intentie jaar na jaar overgenomen en gekopieerd.'

De roetpiet doet dus maar beter zijn intrede. 'Want soms moet traditie wijken voor respect', schrijft de rector.

Opvallend, Van Goethem vergelijkt de evolutie in het sinterklaasfeest met die binnen de studentendopen. Zo sprak hij zich recent uit tegen de zogenaamde schachtenverkoop, waarbij een student wordt 'verkocht' en voor enkele dagen 'eigendom' is van de hoogste bieder.

Begin deze maand schorste Van Goethem nog de studentenvereniging Aesculapia nadat enkele vrouwelijke leden moesten strippen tijdens een studentendoop.

'Zoals de sinterklaasvertoningen zijn studentendopen een ritueel', schrijft Van Goethem. 'Ook daar worden de oude vormen vaak zonder veel nadenken overgenomen, ook daar wil het wel eens foutlopen met weinig overdachte tradities.'

Lees hier de volledige brief van UA-rector Herman Van Goethem.

