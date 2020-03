De Antwerpse lokale politie heeft deze week een bioresponsteam (BRT) in het leven geroepen om tussenbeide te komen in risicovolle situaties, en momenteel meer bepaald bij coronagerelateerde incidenten.

Dat heeft burgemeester Bart De Wever (N-VA) aangekondigd via Facebook. 'Ze kunnen bijvoorbeeld mensen arresteren die met kwaad opzet spuwen en hoesten op straat', aldus De Wever.

Het BRT bestaat volgens de politie uit mensen die een CBRN-opleiding volgden (chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen). 'Het gaat eigenlijk om trainers van ons die zo'n opleiding volgden en zelf onze andere medewerkers opleiden', zegt woordvoerder Wouter Bruyns. 'We hebben hen nu in een bioresponsteam geplaatst dat non-stop oproepbaar is en opereert vanuit ons kantoor aan de Noorderlaan. Ze worden opgeroepen voor risicorelaties met burgers, bijvoorbeeld bij tussenkomsten op de spoed met COVID-patiënten of bij burgers op straat die risicogedrag vertonen. Ze zijn voorzien van het nodige beschermingsmateriaal.'

De voorbije week waren er verschillende incidenten met personen die spuwden richting de politie. Dat is geen nieuw fenomeen, stelt de politie, maar zorgt gezien het coronavirus wel voor extra risico's. Verschillende van de personen in kwestie riepen tijdens de incidenten ook dat ze besmet waren. Het BRT-team kwam donderdag al eens tussenbeide op Linkeroever, waar drie dronken mannen voorbijgangers lastigvielen en op hen spuwden.

De reguliere patrouilles van de Antwerpse politie zijn intussen ook voorzien van een minimum aan beschermingsmateriaal waarvan ze indien nodig gebruik kunnen maken.

