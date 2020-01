De Antwerpse politie gebruikt na een succesvolle proefperiode voortaan bodycams om in bepaalde situaties interventies in beeld te brengen. Het fietsteam heeft de camera's in december geïntegreerd in zijn werking, de andere eerstelijnsdiensten zouden binnenkort volgen.

'Bodycams zijn een manier om bij valse beschuldigingen enerzijds de integriteit van het optreden van politiemensen hard te kunnen maken en anderzijds om het gedrag van bepaalde burgers duidelijk in beeld te krijgen', zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Volgens De Wever hadden bodycams bijvoorbeeld al van pas kunnen komen bij een incident in 2017 waarbij twee inspecteurs gewond raakten toen ze werden belaagd door omstaanders. Beelden die getuigen met hun smartphone maakten en vervolgens op sociale media deelden, lieten echter uitschijnen dat de politie de feiten zou hebben verdraaid.

'Beelden van bodycams kunnen een antwoord bieden op dit soort valse beschuldigingen', zegt ook commissaris Jochen Tops. 'Bodycams kunnen de politiewerking controleren én de veiligheid van politiemensen verhogen, omdat burgers zich vaak rustiger gedragen nadat ze te horen krijgen dat ze gefilmd worden. Die beide functionaliteiten zijn voor ons belangrijk.'

De bodycams zullen slechts worden geactiveerd als de politiemensen in kwestie dat nodig achten. Ze moeten dan telkens een voorafgaande waarschuwing geven aan de omstaanders. De bodycam is zo ontwikkeld dat ze in standby-modus ook al de 30 seconden voordien automatisch filmt, zodat zowel de waarschuwing als wat zich net ervoor heeft afgespeeld op beeld staat. De beelden van een bodycam worden in principe dertig dagen lang bewaard, tenzij de agent in kwestie gewag maakte van een incident waarvoor de beelden nuttig zouden kunnen zijn.

