De lokale politie zal in Antwerpen binnenkort de macht hebben om zelf wagens tot zes maanden in beslag te nemen, zonder tussenkomst van het gerecht. Het schepencollege heeft een nieuw retributiereglement daarover vrijdag goedgekeurd. Met de nieuwe maatregel wil de stad de strijd tegen straatracen en asociaal verkeersgedrag opvoeren.

Het gaat om een retributiereglement waarbij de politie de wagen van een roekeloze bestuurder bestuurlijk in beslag kan nemen. De burgemeester bepaalt daarna de termijn van inbeslagname in functie van de ernst van de feiten. Alle kosten worden aangerekend aan de overtreder. "We spreken over 250 euro voor het takelen, 25 euro per dag dat het voertuig in beslag wordt genomen en de eventuele huurkost van de wagen die doorloopt", zegt Philippe Beinaerts, woordvoerder van burgemeester De Wever. "Het zal ook mogelijk zijn om de overtreder te verplichten verkeerslessen te nemen, die dan ook voor zijn rekening zijn."

Met de maatregel wil de stad zich wapenen tegen roekeloze bestuurders, die vaak met dure sportwagens - al dan niet gehuurd - de stad op hardnekkige wijze onveilig maken. "We spreken over honderd per uur door zone dertig", zegt Beinaerts. "Er komen hierover zeer veel klachten van inwoners. We ondervinden dat deze mensen best aangepakt worden door ze in hun portefeuille te raken en hun speelgoed af te pakken."

Dat de burgemeester zijn macht inroept om wagens in beslag te nemen buiten het gerecht om, is op zich niet nieuw. Ook Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) heeft in het verleden al de wagen van hardleerse wegpiraten in beslag genomen.

De kritiek dat de strafwet omzeild zou worden, wordt door het stadsbestuur weerlegd. "Deze maatregel wordt uitgevoerd parallel met de strafwet", zegt Beinaerts. "Er was ook overleg met het parket."

Het retributieregelement moet wel nog langs de gemeenteraad passeren. Bij goedkeuring kan het vanaf 1 mei geïmplementeerd worden.