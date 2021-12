De leden van Open Vld Stad Antwerpen hebben vrijdagavond tijdens een digitaal congres het akkoord van het stadsbestuur over de verdeling van de schepenmandaten goedgekeurd. De liberalen aanvaarden dus alsnog dat hun partij op 1 januari tegen eerder gemaakte afspraken in geen extra schepen krijgt in Antwerpen, maar wel in het stadsbestuur blijft.

Huidig gemeenteraadslid Erica Caluwaerts, die het akkoord met het schepencollege sloot, zal wel zoals al was voorzien schepen worden in plaats van haar partijgenoot Claude Marinower. De gewenste intrede van Willem-Frederik Schiltz in het schepencollege geeft Open Vld dus definitief op. Open Vld zat de voorbije maanden in een lastig parket. De partij had in 2018 bij de onderhandelingen over het bestuursakkoord met N-VA en sp.a (nu Vooruit) een extra schepenzitje in het tweede deel van de legislatuur bemachtigd.

Dat mandaat was bedoeld voor toenmalig kopstuk Philippe De Backer, maar die nam intussen afscheid van de politiek. De liberalen schoven dan maar Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz naar voren als kandidaat. Dat leek echter moeilijk te liggen bij N-VA en Vooruit wilde dan weer maar wat graag zijn huidige derde schepenzitje behouden, evenals het voorzitterschap van het Bijzonder Comité. Er kwamen nieuwe onderhandelingen aan te pas, aangezien op de voordrachtsakte dus niet de naam van Schiltz was ingevuld.

De Open Vld-fractie van afscheidnemend schepen Marinower en gemeenteraadslid Caluwaerts slaagde er niet in om een trofee binnen te halen: de huidige verdeling van de schepenambten blijft ook in het nieuwe jaar behouden, tegen de afspraken van 2018 in. Dat Open Vld strikt genomen niet (meer) nodig is om over een comfortabele meerderheid te beschikken in de Antwerpse gemeenteraad, speelde allicht een grote rol in de gesprekken. Lokaal covoorzitter van Open Vld Bavo De Mol haalde zwaar uit naar Caluwaerts, maar nam vervolgens ontslag. De leden steunen Caluwaerts nu alsnog.

