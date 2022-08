Antwerps schepen Tom Meeuws over drugsgeweld: ‘Geef burgemeesters meer armslag’ 

De partijen moeten het gekrakeel overstijgen en de wet bestuurlijke handhaving goedkeuren. Enkel zo krijgen lokale besturen de nodige slagkracht en een sterke juridische basis om criminaliteit aan te pakken. Dat heeft Antwerps schepen Tom Meeuws (Vooruit) zaterdag gezegd in De Ochtend op Radio 1.

Antwerpen wordt al maanden getroffen door incidenten die gelinkt zijn aan (drugs)criminaliteit. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden nog schoten afgevuurd in de Lange Beeldekensstraat. Volgens Meeuws heerst er angst in de straten. ‘Voorlopig gaat het om afrekeningen binnen het milieu, maar iedereen vreest dat er ook onschuldige slachtoffers zullen vallen.’ Het gaat bovendien om ondermijnende criminaliteit, waardoor ook gezinnen in de criminaliteit gesleurd worden en er misdaadgeld in de gewone economie komt.

Wetsvoorstel

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) pleit ervoor om de lokale besturen meer armslag te geven om op te treden tegen de criminaliteit in de stad. Meeuws volgt hem daar volledig in: ‘de lokale besturen moeten voorzien worden van een betere informatiepositie, zodat ze een betere juridische basis hebben om zaken als carwashes of wedkantoren te sluiten’.

De Wever heeft al handelszaken gesloten, maar daarmee rekt hij zijn bevoegdheden naar eigen zeggen maximaal. Er zitten volgens Meeuws heel wat mogelijkheden in het wetsvoorstel bestuurlijke handhaving, maar dat is nog niet gestemd, onder meer omdat Groen en enkele Franstalige partijen bezwaren hebben. ‘Laat ons in plaats van allemaal een paraplu open te trekken bekijken hoe we de wet kunnen stemmen’, zegt Meeuws.

Hij benadrukt ook dat de “war on drugs” niet werkt – een term die ook De Wever in de mond neemt. ‘Die heeft nergens gewerkt, we moeten stoppen met fronttaal te gebruiken’, aldus de socialist. De burgemeesters van de vijf grote steden (Gent, Antwerpen, Charleroi, Luik en Brussel) zouden volgens hem rond de tafel moeten gaan zitten en uitleggen aan hun partij waarom de wet nodig is.

Leiderschap

Daarnaast moet bekeken worden hoe de verschillende diensten, zoals sociale diensten, parket, politie en douane, beter kunnen samenwerken. ‘Er zijn heel wat sociaal werkers die goed weten wat er speelt in de wijken, maar zij moeten ook hun verhaal kunnen doen bij de veiligheidsdiensten’, klinkt het. Dergelijke samenwerking is heel moeilijk, zegt Meeuws. ‘Er is heel goed leiderschap nodig. Iedereen moet zijn eigen pet afzetten en samenwerken, los van de bevoegdheden.’

Welke boodschap moet het stadsbestuur ondertussen geven aan ongeruste Antwerpenaren? ‘We moeten beter communiceren over de doelstellingen. We moeten de mensen niet wijsmaken dat we alles kunnen oplossen, maar we doen wel veel. Door bijvoorbeeld zaken te sluiten geven we een duidelijke boodschap aan het criminele milieu.’