Antwerps schepen start intern onderzoek na goedkeuring van mogelijke schijnerkenning

In Antwerpen heeft stedelijk schepen van Loketten Nabilla Ait Daoud (N-VA) een intern onderzoek gevraagd aan haar administratie na de goedkeuring van een mogelijke schijnerkenning door Borgerhouts districtsburgemeester Marij Preneel (Groen). 'Ik wil weten of de bevoegde districtsburgemeester tegen de wettelijke procedure in haar eigen politieke overtuiging heeft laten meespelen in deze beslissing', zegt ze.

