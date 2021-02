Het parket van Antwerpen wil 30 mannen en vrouwen die bij de politie van Antwerpen en het zogeheten Veiligheidskorps werk(t)en voor de rechter brengen wegens het systematisch pesten van collega's. Vijftien van hen zouden zich ook nog eens moeten verantwoorden wegens racisme.

Dat melden vijf kranten.

Vandaag/donderdag buigt de raadkamer zich over het dossier dat in 2017 startte. Een lid van de lokale politie Antwerpen stapte toen naar zijn overste omdat hij gechoqueerd was door een WhatsApp-groep van zijn collega's. Die groep was jaren eerder opgericht om praktische afspraken te maken met het Veiligheidskorps van de FOD Justitie. Maar vaak gingen de gesprekken een andere richting uit: ­leden deelden grove racistische en seksistische overtuigingen of toonden foto's van gedetineerden die enthousiast werden becommentarieerd: 'Precies wel een mottig exemplaar' of 'Nen echten terrorist'.

Ook collega's moesten het in de besloten groep geregeld ontgelden. De ene omdat hij mindervalide was - 'met een gehandicapte werk ik niet samen' - de andere wegens zijn seksuele geaardheid. Vooral collega's met een migratieachtergrond waren kop van jut. 'De mannen van de bruine plank' werden ze genoemd. Sommigen wisselden ook doelbewust hun shifts om zeker niet te moeten samenwerken met een collega van vreemde origine. 'Ik ga niet met die bruine apen op transfer.' Alles samen wil het parket van Antwerpen dertig betrokkenen voor de rechtbank brengen wegens pesten op het werk. Van vijftien van hen vindt het parket dat ze zich ook zouden moeten verantwoorden wegens racisme. Er loopt tegen meerdere betrokkenen ook nog een onderzoek wegens discriminatie, maar dat werd afgesplitst.

