Antwerps doorgeefluik genoemd bij illegale financiering radicaal-rechtse Alternative für Deutschland

Uit onderzoek van Duitse en Zwitserse media blijkt dat een werknemer van het Antwerpse bedrijf Commino NV als stroman heeft gediend om illegale partijfinanciering aan de radicaal-rechtse AfD te verdoezelen. 'Ik heb er niets mee te maken', zegt de betrokkene aan Knack.

Alice Weidel, kopvrouw van de radicaal-rechtse Alternative für Deutschland (AfD), kwam eind 2018 in opspraak omwille van illegale partijfinanciering. Wat bleek? Weidel had vanuit het buitenland 132.000 euro ontvangen voor haar verkiezingscampagne aan de Duitse Bodensee. Omdat Duitse politieke partijen niet zonder meer financiering uit het buitenland mogen ontvangen, startte het Duitse parket een onderzoek naar de geldstromen.

Daaruit bleek dat het Zwitsers farmaceutische bedrijf PWS Pharmawholesale International het geld in schijven van ongeveer 9.000 euro had uitbetaald. De eigenaar van PWS, Richard Häfliger, liet daarop weten dat het geld niet van het bedrijf afkomstig was, maar wel van een vermogende kennis die in Zürich leeft.

Maar nadat de administratieve dienst van de Duitse Bondsdag het dossier begon uit te pluizen, vroeg de AfD aan PWS om de naam van de geldschieter bekend te maken. Daarop stuurde PWS niet één, maar veertien namen door die de betalingen zouden hebben uitgevoerd. Dat ging dus in tegen eerdere verklaringen die Häfliger had afgelegd.

Volgens onderzoek van Duitse en Zwitserse media zouden enkele mensen op de lijst hebben bekend dat ook zij fungeerden als stroman om geld door te sluizen. Allen behoren ze tot de entourage van de Duits-Zwitserse miljardair Henning Conle en diens zoon en vastgoedreus Henning Conle Junior.

Opvallend genoeg duikt er op de lijst ook een Antwerpse tussenpersoon op, die werkzaam is voor het bedrijfje Conimmo NV, dat aan de Boerentoren is gevestigd. Die onderneming is eigendom van de familie Conle en heeft volgens het meest recente jaarverslag slechts een vaste werknemer in dienst.

Die werknemer is Vincent P., die aan Knack bevestigt dat hij op de lijst van de 14 stromannen staat. Maar P. ontkent dat hij als tussenpersoon de partijfinanciering opereerde. 'Mijn naam prijkt inderdaad op de lijst. Maar ik ben erg geschrokken, want ik heb met deze operatie niets te maken. De lijst is gewoon uitgevonden', aldus P.