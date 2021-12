Het chemiebedrijf Evonik in de Antwerpse haven kreeg in november een nieuwe vergunning van de Antwerpse deputatie, al stoot het bedrijf meer stikstof uit dan pakweg de gascentrale van Vilvoorde. De Bond Beter Leefmilieu gaat in beroep, schrijft De Standaard vrijdag.

Na het stikstofarrest van begin dit jaar en de strikte ­ministeriële instructie die Vlaams minister van Omgeving Zuhal ­Demir (N-VA) uitvaardigde rond de stikstofuitstoot bij vergunningen, ontstond de vrees dat geen enkele industriële activiteit in Vlaanderen nog een vergunning zou krijgen. De weigering van de vergunning voor de gascentrales van Tessenderlo en Vilvoorde wakkerde die vrees alleen maar aan, klinkt het in de krant.

Maar de deputatie van de provincie Antwerpen (N-VA, CD&V) gaf Evonik een vergunning voor een cluster chemische installaties die jaarlijks onder meer 810 ton stikstofoxiden (NOx) uitstoten. Dat is meer dan de stikstofuitstoot van de gascentrale van Vilvoorde, die geen vergunning kreeg van de deputatie van Vlaams-Brabant (N-VA, CD&V, Open VLD).

Volgens BBL milieuorganisatie is er ook sprake van PFOS-uitstoot. 'Aangezien Evonik PFOS loost in de Schelde, geen maatregelen neemt om zijn grote NOx-uitstoot te verminderen en een loopje neemt met de Europese regel­geving, had ze die nooit mogen krijgen', zegt beleidsmedewerker Tycho Van Hauwaert van BBL.

Evonik reageert afwachtend. 'We hebben altijd de emissienormen volgens de bestaande vergunningsvoorwaarden gerespec­teerd', verzekert woordvoerder Woordvoerder Danny Errewe­yaert van. 'We wachten nu het beroep af.'

De Antwerpse deputatie houdt er 'lossere regels' op na dan de Vlaams-Brabantse, stelt Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege van Groen. Zij kaart een 'willekeur bij de interpretatie van de ministeriële instructie' aan.

