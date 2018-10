Antwerpen: water nog altijd veel te diep tussen N-VA en Groen

'Wat ons betreft is de informatieronde voorbij, de bal ligt in het kamp van De Wever', zei Van Besien na afloop.

Het Groen-kopstuk in Antwerpen vertelde na het lange gesprek dat de discussie beleefd was verlopen. 'Wij hebben al onze informatie op tafel gelegd, er komen dus geen nieuwe informatieve gesprekken meer', zei Van Besien.

De lijsttrekker van Groen legt het initiatief nu bij De Wever. 'Wij zeggen wat we voor de verkiezingen al zeiden: het verschil tussen de programma's van Groen en N-VA is in Antwerpen hemelsbreed. Als De Wever ons een voorstel wil doen, dan zullen wij daarnaar luisteren. Het is duidelijk waar wij voor staan.'