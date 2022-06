Antwerpen: studiebureau waarschuwde meermaals voor constructiefouten in ingestorte school

Een studiebureau wees een halfjaar lang op mogelijke constructiefouten bij de bouw van de school in Nieuw Zuid.

Dat schrijft De Standaard. Twee dagen voor de dodelijke ramp klonken opnieuw alarmbellen.

Een jaar geleden stortte de school De Zuidzin in Antwerpen in. Drie Portugezen en twee Moldaviërs kwamen daarbij om het leven. De oorzaak van de instorting is nog steeds onbekend, maar hoofdaannemer Democo voert ook een eigen onderzoek met onafhankelijke experts. Daarbij is onlangs een brief opgedoken die grote onrust veroorzaakt bij de betrokkenen. In de brief, die twee dagen vóór de ramp werd verstuurd trekt studiebureau Establis aan de alarmbel: de gewelven kunnen het gewicht van de vloeren en wanden niet dragen. In de brief aan Democo schrijft Establis dat dit ‘meermaals zowel mondeling als per e-mail’ werd gemeld. De gebreken bij de ondersteuning van de vloerlast werden een halfjaar voor de ramp een eerste keer aangekaart, blijkt uit de brief. Toch gebeurde er al die tijd niets om de situatie recht te zetten, aldus de brief. ‘Wij dienen vast te stellen dat het probleem door u (hoofdaannemer Democo, red.) nog niet werd opgelost.’ Establis maant om het probleem ‘dringend’ op te lossen.

De Wever: ‘Als dit bewezen wordt, ben ik daarover verontwaardigd’

Of de problemen die in de brief worden vermeld hebben bijgedragen aan de instorting twee dagen later, moet het onderzoek uitwijzen. ‘We laten justitie haar werk doen’, reageert Frederik Moortgat, de CEO van Establis. ‘Verder onthouden wij ons van commentaar.’ Ook Democo ‘wil niet inhoudelijk reageren’.

De school kwam er op initiatief van AG Vespa, het onafhankelijke ­gemeentebedrijf voor vastgoed van de stad Antwerpen. Dat zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de brief ’tijdens de werkzaamheden op de werf’. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) zegt dat hij zich niet over de brief wil uitspreken en dat hij vertrouwen heeft in het lopende onderzoek. Toch reageert hij: ‘Als de feiten bewezen zouden worden, ben ik daarover uiteraard verontwaardigd’.