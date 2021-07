Een reeks bodemonderzoeken op 23 locaties op het Antwerpse grondgebied heeft op 7 plaatsen te hoge concentraties aan PFOS aangetoond.

Dat meldt de stad vrijdag. De omvang van de vervuiling moet nog verder onderzocht worden.

De stad Antwerpen en OVAM lieten 23 locaties verspreid over het Antwerpse grondgebied onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. Het ging onder meer om enkele volkstuintjes, speeltuinen en scoutsterreinen. Op 16 van de 23 locaties werden geen te hoge concentraties vastgesteld voor PFOS, die deel uitmaken van PFAS. Het gaat deels om locaties op Linkeroever.

'Voor ouders, kinderen en jongeren actief op scoutsterreinen en speeltuinen op Linkeroever is dit goed nieuws. Zij kunnen met een gerust hart hun activiteiten verder zetten', zegt schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit).

Op zeven locaties waren de concentraties wel te hoog. Het gaat onder meer om een brandweerkazerne aan de Halewijnlaan, basisschool De Dobbelsteen aan de Emiel Verhaerenlaan op Linkeroever, het Vlietbos vlakbij de 3M-site en enkele volks- en samentuinen.

Groenten variëren

'Op drie locaties werd ooit PFOS-blusschuim gebruikt, twee andere metingen gebeurden in de directe omgeving van de 3M-site', zegt Meeuws. 'In de twee volkstuinen zal de stad de geteelde groenten laten onderzoeken, maar houdt de verontreiniging geen acute risico's in voor de gezondheid.'

Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert de gebruikers van volkstuinen voldoende gevarieerd te eten en niet uitsluitend groenten en fruit uit eigen kweek. Voor omwonenden in een straal van 100 meter rond brandweeroefenterreinen formuleert de Vlaamse Overheid aangepaste voorzorgsmaatregelen

Om de omvang van de verontreiniging verder in kaart brengen, zullen verdere bodemonderzoeken worden uitgevoerd, meldt de stad.

