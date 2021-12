Open VLD krijgt dan toch geen extra schepen in het Antwerpse stadsbestuur vanaf januari, hoewel dat was afgesproken bij het begin van de legislatuur. Coalitiepartners N-VA, Vooruit en Open VLD hebben daarover een akkoord bereikt. Willem-Frederik Schiltz wordt geen schepen.

Het akkoord werd vrijdagavond voorgesteld door Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), Vooruit-schepen Jinnih Beels en huidig Open VLD-gemeenteraadslid en toekomst schepen Erica Caluwaerts. Die laatste neemt op 1 januari de fakkel over van partijgenoot Claude Marinower, zoals al was voorzien.

Normaal gezien hadden de liberalen echter nog een tweede schepenzitje bemachtigd in het tweede deel van de legislatuur en had Vooruit er eentje moeten afstaan. Daar komt uiteindelijk niets van in huis. Karim Bachar blijft gewoon op post als schepen voor Vooruit, Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) komt van een kale reis thuis en de liberalen vissen ook achter het net voor het voorzitterschap van het Bijzonder Comité.

'Niet persoonlijk'

De Wever maakte er geen geheim van dat de kwestie de voorbije maanden voor strubbelingen zorgde binnen de coalitie. Met name Vooruit zou dan toch geen schepenambt hebben willen afstaan. 'Ik heb me de voorbije dagen tijdens gesprekken met de betrokkenen dubbel geplooid om de stabiliteit van het stadsbestuur en de coalitie te verzekeren', zegt hij. 'We slaan nu de bladzijde om. Ik besef dat dit niet het leukste element van politiek is, maar het hoort erbij.'

De Wever stelde niets persoonlijk tegen Schiltz te hebben, al deden er geruchten van het tegendeel de ronde. 'Het is voor mij wel een les dat halve mandaten in een legislatuur tussen twee fracties geen goed idee zijn', zegt hij.

