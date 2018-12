Antwerpen: N-VA, SP.A en Open VLD hebben 'ontwerpbestuursakkoord'

Aangezien het nog moet worden goedgekeurd door de verschillende partijcongressen, gaat het voorlopig nog om een 'ontwerp-bestuursakkoord'. SP.A had de leden eerder al gevraagd om zaterdag 22 december vrij te houden daarvoor.

De drie partijen stellen de inhoud ervan vrijdagmiddag voor in het museum Plantin-Moretus.

Te krap

De gesprekken tussen N-VA, SP.A en Open VLD startten ongeveer een maand geleden.

De Wever en zijn N-VA hadden voor de verkiezingen van 14 oktober aangegeven voorstander te zijn van een herhaling van de Zweedse coalitie van de voorbije zes jaar, maar die meerderheid was door het stagneren van Open VLD op twee zetels en het verlies van CD&V van vijf naar drie zetels volgens hem te krap geworden met 28 van de 55 zetels.

Daarom ging De Wever op zoek naar een alternatieve coalitie. Met SP.A erbij (6 zetels) in plaats van CD&V heeft de coalitie 31 zetels op 55. Groen (11 zetels) toonde volgens De Wever 'geen enkele ambitie tot bestuursverantwoordelijkheid'.

De SP.A van lijsttrekster Jinnih Beels krijgt vanuit de achterban kritiek voor de keuze om met N-VA in zee te gaan. Gisteren nog reageerde 'Wij Zijn Socialisten', een beweging die zich in heel Vlaanderen inzette voor SP.A in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, dat wat haar betreft de partij niet met N-VA in zee mag gaan.