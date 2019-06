Het Antwerpse stadsbestuur heeft de princiepsbeslissing om praktijktesten op de huur- en de arbeidsmarkt in te voeren omgezet in een bestek. De testen moeten de omvang van het discriminatieprobleem in kaart brengen en input leveren voor een "verbeterplan" dat zal inzetten op het wegwerken van bewuste én onbewuste discriminatie.

De praktijktesten werden eind 2018 gezien als een van voornaamste toegevingen van de N-VA van burgemeester Bart De Wever aan zijn kersverse coalitiepartner SP.A. Er zal worden getest op verschillende criteria die mogelijk leiden tot discriminatie, zoals geslacht, beperking, etnische herkomst, seksuele geaardheid en leeftijd.

'We zijn ons zeer bewust van het feit dat discriminatie bestaat, en dat is onaanvaardbaar', vindt schepen voor Gelijke Kansen Tom Meeuws (SP.A). 'De praktijktesten moeten ons inzicht geven in hoe groot het probleem is, op de arbeidsmarkt en op de huurmarkt, om een gericht beleid te kunnen voeren. Discriminatie gebeurt vaak onbewust. Het bewustmaken van die processen is een voorwaarde om stappen vooruit te zetten, en het non-discriminatiebeleid scherp te stellen.'

Volgens Meeuws is het echter ook belangrijk om duidelijk te maken dat er ook verhuurders en werkgevers zijn die wél openstaan voor de diversiteit in Antwerpen. 'Niemand is er immers mee gebaat dat negatieve ervaringen bij Antwerpenaars ertoe leiden dat ze alle hoop op een eerlijke behandeling opgeven', zegt hij. Het daaropvolgende 'verbeterplan' zal volgens het stadsbestuur gericht zijn op sensibilisering en niet op 'met de vinger wijzen'. Nog later volgt een opvolgmeting om het effect van het beleid te evalueren.

