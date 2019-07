Een Chinees bedrijf dat verdacht wordt van illegale houtkap, zou vier jaar lang hout uit Gabon via de haven van Antwerpen België hebben ­ingevoerd. De federale overheidsdienst Leefmilieu onderzoekt de zaak. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen zaterdag.

De Antwerpse douane heeft deze week een lading hout uit Gabon geblokkeerd. Het hout was gekapt en verscheept door het dubieuze Chinese bedrijf Wan Chuan Timber Sarl (WCTS). Een tijd geleden maakte het Environmental Investigation Agency uit Washington undercoverbeelden bij dat bedrijf.

De Chinezen bleken geregeld buiten het toegestane gebied te kappen en houden zich niet aan de regel dat stammen een bepaalde diameter moeten hebben. De Belgische houthandelaar Exott Timber stopte toen de samenwerking met de Chinezen. Het hout dat deze week is geblokkeerd, was bestemd voor de Compagnie du Bois Anvers, dat zegt de samenwerking te herbekijken.

Volgens Lisa Handy, directrice van EIA, heeft Wan Chuan Timber Sarl vier jaar lang om de twee maanden een lading hout naar Europa heeft geëxporteerd. 'Antwerpen was niet de enige, maar wel de belangrijkste bestemming. Elke stam die WCTS produceert, is illegaal en past in het problematische business­model van dit bedrijf: corruptie, smeergeld, belastingontduiking, roofbouw van tropische bossen', zegt ze.