Het Antwerpse stadsbestuur dagvaardt alle voormalige leden van de raad van bestuur van Let's Go Urban (LGU). Daarmee zou de stad ook bij hen geld kunnen terugvorderen, schrijft Gazet van Antwerpen.

Het strafrechtelijk onderzoek naar subsidiefraude door LGU-oprichtster Sihame El Kaouakibi loopt nog. Ondertussen zijn de vzw LGU en de vennootschap Point Urbain failliet verklaard. Ook voor vennootschap WannaWork dreigt een faillissement. Vlaams Belang-fractieleider Sam Van Rooy vroeg maandag op de gemeenteraad wat de stad gaat doen om stedelijk geld terug te vorderen van El Kaouakibi.

Volgens Burgemeester Bart De Wever (N-VA) moet de schuld eerst worden vastgesteld en loopt het gerechtelijk onderzoek nog. Uit intern onderzoek van de stad bleek dat er sprake was van 450.000 euro aan subsidiefraude bij de bouw van het Urban Center. Het stadsbestuur had zich al burgerlijke partij gesteld en zich aangemeld voor bewarend beslag.

De stad dagvaardt nu ook alle zeven bestuursleden van de vzw. Naast El Kaouakibi en haar broer waren ook mensen uit de bedrijfswereld bestuurslid. Zij riskeren dat hun persoonlijk vermogen wordt aangesproken om de schulden terug te vorderen. De Wever verwijst expliciet naar de voormalige LGU-voorzitter zonder zijn naam te noemen. Het gaat om Fourat Ben Chikha, die voorzitter was tussen 2015 en 2018 en nu zetelt voor Groen in de Senaat.

'Leden van een raad van bestuur zijn hoofdelijk verantwoordelijk', zegt De Wever. 'Daarom zijn ze allemaal aansprakelijk. Als ik een interview met de voormalige voorzitter lees, heb ik niet de indruk dat die zich daarvan bewust was.'

