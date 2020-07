De stad Antwerpen beperkt vanaf zaterdag 25 juli samenscholingen opnieuw tot tien personen. Het gaat over bijeenkomsten op het openbaar domein zonder het in acht nemen van de afstandsregels en buiten het strikte gezinsverband. Ook de mondmaskerplicht in het openbaar wordt uitgebreid.

De Antwerpse stedelijke crisiscel heeft woensdag een reeks extra maatregelen genomen om het lokaal fors stijgend aantal besmettingen met het coronavirus te kunnen inperken. Vanaf zaterdag zijn mondmaskers in Antwerpen verplicht op alle markten en kermissen en in alle publiek toegankelijke ruimten. Dat laatste geldt niet wanneer men zit om te consumeren of bij 'statische activiteiten' waarbij voldoende afstand kan worden gegarandeerd. 'Iets drinken aan een tafel in een café kan bijvoorbeeld', klinkt het. 'Maar wie naar het toilet wandelt, draagt een mondmasker. Wie een fitnesstoestel gebruikt op voldoende afstand van anderen, hoeft geen mondmasker te dragen. Maar wie naar een ander fitnesstoestel wandelt, zet een mondmasker op.'

Registratieplicht

De Antwerpse horeca krijgen een registratieplicht wat betreft contactgegevens van alle klanten, zodat er snel contact kan worden opgenomen bij een besmetting. Horecazaken die ernstige overtredingen op de coronaregels plegen, zullen meteen worden gesloten. 'Hoogrisicovol consumptiegedrag', zoals het delen van alcoholische dranken op het openbaar domein of het gebruik van een waterpijp, wordt op het hele grondgebied van de stad verboden, net als de verkoop van alcohol voor take-away tussen middernacht en zeven uur 's ochtends.

'Deze maatregelen zijn noodzakelijk', stelt burgemeester Bart De Wever (N-VA). 'Ze zijn redelijk en ze zijn proportioneel. Geen enkele maatregel is zaligmakend op zichzelf. We weten dat de trend van de cijfers in ieder geval nog enige tijd stijgend zal blijven. Dit zijn maatregelen die we moeten nemen om een volledige lockdown van het maatschappelijk leven te voorkomen.'

Solidariteit

De maatregelen komen er onder meer omdat één op de drie nieuwe besmettingen zich in de Antwerpse regio situeert, stelt De Wever. 'De situatie is bijzonder ernstig en verdient onze onverdeelde aandacht', geeft hij aan. De burgemeester vraagt 'begrip en medewerking' van de Antwerpenaar en zegt dat hij al de steun heeft van de hogere overheden om de extra maatregelen in te voeren. 'We moeten een beroep doen op ons menselijk kapitaal en de solidariteit die we de voorbije tijd hebben versterkt', zegt De Wever nog. 'Het virus treft iedereen en houdt het meeste risico in voor zieken en ouderen. Bescherm dus elkaar, en kwetsbare stadsgenoten in het bijzonder.'

Vorige week nam de stad Antwerpen al bijkomende maatregelen zoals het strenger controleren van horecazaken, een mondmaskerplicht op de Exotische en Vogelenmarkt, de heropstart van de triagecentra, een herhaling van de stadsbrede en meertalige campagne over de op te volgen medische richtlijnen en steun voor het initiatief van gouverneur Cathy Berx om met lokaal contactonderzoek te beginnen via onder meer huisartsen. Antwerpen telde volgens de meest recente cijfers 328 nieuwe besmettingen in één week tijd. (Belga)

