Antwerpen: 15 woningen beschadigd bij explosie, politie vermoedt drugsgeweld

Er heeft in de nacht van zaterdag op zondag een zware explosie plaatsgevonden in de buurt van de Franklin Rooseveltplaats in Antwerpen. Vijftien huizen in vier straten zijn beschadigd, meldt de politie van Antwerpen.

Het incident vond rond 3 uur plaats. Het ging om een stevige knal, klinkt het. In vier straten is er schade en vijftien huizen zijn beschadigd. De vermoedelijk geviseerde woning is zwaar getroffen De brandweer heeft er stutwerken uitgevoerd. Ook vijf auto’s zijn beschadigd. Een persoon raakte lichtgewond. Hij bezeerde zich door het glas. Er is een grote perimeter ingesteld. Aan buurtbewoners die naar buiten zijn gegaan is gevraagd om buiten te blijven omdat er risico bestaat dat ze zich verwonden aan het vele glas dat verspreid ligt. Het gerechtelijke lab en de ontmijningsdienst van het leger DOVO zijn ter plaatse.

Er is een onderzoek geopend. De politie vermoedt dat het gaat om een incident binnen het drugsmilieu, maar geen enkele piste wordt uitgesloten, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.