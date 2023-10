Antwerp World Diamond Centre verliest voorzitter na omstreden voorstel over Russische diamanten

David Gotlib, de voorzitter van de raad van bestuur van het Antwerp World Diamond Centre (AWDC), is opgestapt. Het nieuws wordt maandag bevestigd door AWDC zelf, dat zich verder onthoudt van commentaar.

Het AWDC is de officiële vertegenwoordiger van de Antwerpse diamantindustrie. ‘Gotlib heeft zelf beslist om zijn mandaat te beëindigen en heeft ons per brief op de hoogte gebracht, zoals de statuten voorschrijven’, klinkt het bij AWDC. CEO Ari Epstein en de raad van bestuur moeten op zoek naar een vervanger.

Gotlib was vorig jaar nog maar verkozen als voorzitter. Een reden om een stap opzij te zetten, geeft Gotlib niet. Volgens een goed ingelichte bron is er binnen de raad van bestuur onenigheid ontstaan over de aanpak van AWDC met betrekking tot Russische diamant. De G7 wil Russische diamanten sanctioneren en de Belgische regering heeft samen met AWDC een voorstel daarrond uitgewerkt.

Verschillende fabrikanten in het Antwerpse zouden het echter niet eens zijn met dat voorstel, waarbij Antwerpen een cruciale rol zou krijgen om de herkomst van diamant te verifiëren. De fabrikanten zouden vooral een “gebrek aan transparantie en rekenplichtigheid” hekelen. Of dat alles iets te maken heeft met het vertrek van Gotlib, is niet duidelijk.

Nog volgens de bron zijn de leden in de raad van bestuur bij AWDC van mening dat ze niet genoeg werden geraadpleegd over het voorstel van de federale regering en AWDC. De leden zouden schrik hebben dat ze, binnen het voorstel, te veel importtaks moeten betalen op de steentjes waardoor hun marges slinken. Ook de administratieve werklast zou te hoog zijn, zeker voor de kleinste spelers.

België bleef lang terughoudend voor sancties op Russische diamant. Er werd daarom gezocht naar een mechanisme om de diamanten te traceren en zo te voorkomen dat Russische edelstenen hun weg vinden naar de markten van de G7-landen (Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Japan) en de EU.

Dat mechanisme is nu bijna klaar en eind september sprak premier De Croo de top van de juwelenindustrie toe in de residentie van de Belgische consul-generaal in New York. Hij riep de partijen op om het initiatief te voltooien.

‘Russische diamanten zijn het symbool geworden van oorlog en mensenrechtenschendingen’, benadrukte de premier. ‘Het systeem volledig transparant maken, vereist veel werk dat we samen moeten doen. Laten we deze laatste stap zetten om het systeem op 1 januari 2024 in te voeren.’ Niet alle internationale diamantbedrijven reageerden even enthousiast op het voorstel.