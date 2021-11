Een op de vier Belgen heeft de neiging om te discrimineren en/of op een antisemitische manier te reageren. Een op de tien zou iemand discrimineren alleen maar omdat die van Joodse oorsprong is. Dat blijkt uit een enquête van Ipsos voor de ngo Action and Protection League, een partnerorganisatie van European Jewish Association, waarover Le Soir dinsdag bericht.

Uit de enquête, uitgevoerd in 2019 en 2020, blijkt dat 26 procent van de Belgen tussen 18 en 75 jaar licht antisemitisch is, en dat 4 procent uitgesproken antisemitisch is.

In het Vlaams gewest zijn volgens de peiling meer mensen antisemitisch (24 procent, waarvan de helft "sterk antisemitisch" zou zijn), dan in Wallonië (14 procent) en Brussel (10 procent).

Mensen zonder middelbaar diploma zouden het meest antisemitisch zijn (50 procent), het aandeel daalt naarmate het opleidingsniveau stijgt. Bij de universitairen gaat het nog om 16 procent.

Uit de enquête blijkt ook dat kiezers van het Vlaams Belang het vaakst antisemitisch zijn (62 procent, waarvan de helft uitgesproken antisemitisch). De foutenmarge voor deze categorie is wel groter, aangezien gekeken wordt naar de aanhangers van de verschillende partijen onder de 1.000 respondenten. Het laagste aandeel is er bij de kiezers van Ecolo, Groen, DéFI en MR.

