Om ervoor te zorgen dat verkrachtingen vaker worden aangegeven, wil minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) slachtoffers de mogelijkheid bieden die aangifte ook online te doen.

Ze is daar persoonlijk voorstander van, zei ze vrijdagochtend op Radio 1.

Er wordt geschat dat van slechts 1 op de 10 gevallen van verkrachting of seksueel geweld aangifte wordt gedaan bij de politie. Het thema is volop in het nieuws na de tragische dood van het 14-jarige meisje uit Gavere.

'We moeten de drempels absoluut verlagen zodat slachtoffers de stap naar aangifte kunnen zetten en we beter kunnen vervolgen', zei Verlinden. 'We moeten bekijken of slachtoffers de politie makkelijker kunnen contacteren, bijvoorbeeld via een online aangifte, zodat slachtoffers niet meer de stap naar het commissariaat moeten zetten. Ik ben daar persoonlijk voorstander van', zei ze.

Verlinden merkte op dat er ook wel wat argumenten tegen zo'n online aangifte bestaan. Zo moeten sporen van verkrachting zo snel mogelijk verzameld kunnen worden. 'Maar we moeten alles bekijken wat kan bijdragen tot een betere aangifte en vervolging.'

Van zodra een aangifte gebeurd is, moet de opvolging van start kunnen gaan, aldus Verlinden. In die context wordt het netwerk van zorgcentra na seksueel geweld, waar 'integrale hulp' geboden wordt aan slachtoffers, uitgebreid. Momenteel bestaan er drie centra, maar er komen er zeven bij, aldus Verlinden.

