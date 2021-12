In De Zondag blikt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (43) aan de hand van zes emoties terug op het aflopende jaar. Tussendoor heeft ze heel milde kritiek op MR-voorzitter Bouchez.

2021 was geen goed jaar voor een minister van Binnenlandse Zaken: de pandemie, waterellende, gewelddadige betogingen. 'Ik was zelden de brenger van de blijde boodschap', geeft ze in De Zondag toe.

Wat maakte minister Verlinden dit jaar boos?

'De mensen die de maatregelen niet respecteren en daarin zo ver gaan dat ze zaken vernielen en de politie aanvallen. Tijdens La Boum bijvoorbeeld. Men zou zelfs op voorhand projectielen verstopt hebben in het bos om er nadien mee te gooien. Ik begrijp hoe vervelend deze crisis is, maar geweld mag nóóit het antwoord zijn. Er zijn andere manieren om uw frustraties te tonen. Dat geldt ook voor de coronabetogingen van dit najaar, waar opnieuw politiemensen aangevallen werden. Dat maakt mij écht boos.'

Heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez haar dikwijls boos gemaakt?

Verlinden: 'Neen, ik maak me eigenlijk zelden boos. Ik kijk soms wel met verwondering naar wat er gebeurt. Dat is eigen aan de politiek, zeker? Dat voorzitters uitgesprokener zijn dan ministers, is normaal. De vraag is wel: waar wil je uitkomen? Als je voortdurend kritiek levert, help je de regering niet vooruit. Het versterkt vooral de perceptie dat politici met zichzelf bezig zijn, en niet met het algemeen belang.'

Verplichte fietshelm

Wat heeft haar verdrietig gemaakt?

'Het verkeersongeval in mijn gemeente Schoten, waarbij een meisje, Loesje, om het leven kwam.'

Elke dag raken 14 kinderen gewond in een ongeval op weg naar school, werpt De Zondag tegen: vraagt dit geen drastischer ingrijpen van de politiek?

'We doen niet genoeg, want er zijn te veel slachtoffers. Ikzelf ben voorstander om de fietshelm te verplichten voor kinderen tot twaalf jaar. Er zijn fietsverenigingen die het geen goed idee vinden. Zij wijzen op de slechte infrastructuur. Terecht: dat moet ook aangepakt worden.' Maar haar vaste overtuiging is: 'Zelfs als we maar één kind kunnen redden, dan moeten we de fietshelm verplichten.'

Sympathisanten van Jürgen Conings

Wat maakte haar angstig?

'De extreme polarisering maakt een ernstig debat vaak onmogelijk. Dat maakt mij bang'.

'De sociale media gaan niet vrijuit. Door de specifieke algoritmes zien de mensen vooral hun eigen standpunten versterkt worden. Gevolg: er ontstaan bubbels in de samenleving die elkaar niet meer ontmoeten. Dat maakt het samenleven moeilijk. Wat ook beangstigt: die mensen zijn ervan overtuigd dat geweld de manier is om gehoord te worden.'

'De politiek staat niet los van de samenleving. Dat is een fout beeld. Maar allicht moeten we nog meer doen om te luisteren. Dat iemand als Jürgen Conings zoveel aanhangers heeft, wil iets zeggen. We moeten ook naar die mensen luisteren.'

'Haat en geweld hebben géén plaats in onze samenleving. Daar kan geen enkel begrip voor zijn. Maar vaak zijn die acties een gevolg van andere frustraties. Die wil ik wel kennen. We hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in mondigheid van mensen, maar we zijn luisterbereidheid vergeten. We moeten weer leren luisteren. Dat is niet eenvoudig.'

