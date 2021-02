Kamerlid Dries Van Langenhove, verkozen op een lijst van Vlaams Belang, heeft zaterdag in Parijs deelgenomen aan een betoging tegen de mogelijk ontbinding van de extreemrechtse beweging Génération Identitaire. Nochtans verbiedt de Belgische overheid momenteel niet-essentiële reizen.

Volgens Van Langenhove ging het wel om een essentiële verplaatsing. 'Ik heb als volksvertegenwoordiger een aantal plichten te vervullen', zegt hij. Deelnemen aan een betoging lijkt echter niet onder de uitzonderingen op het reisverbod te vallen. Het Kamerlid zegt in quarantaine te zullen gaan als hij symptomen zou krijgen.

Van Langenhove is op beelden van de betoging te zien achter een spandoek naast andere betogers met het logo van zijn organisatie Schild & Vrienden op hun trui. In totaal daagden voor de betoging volgens het Franse persagentschap afp honderden mensen op.

De betogers kwamen op straat na verklaringen van de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Darmanin. Die is uit op de ontbinding van Génération Identitaire, nadat de extreemrechtse organisatie een actie had georganiseerd om migranten te onderscheppen in de Pyreneeën. Het was niet de eerste keer dat de organisatie, die bestaat sinds 2012, zich laat opmerken met acties tegen de islam en migranten.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken verdedigt de reis van kamerlid Dries Van Langenhove naar Parijs om deel te nemen aan een betoging tegen de mogelijke ontbinding van de extreemrechtse beweging Génération Identitaire. 'Opkomen voor de vrijheid van meningsuiting is altijd essentieel', reageert hij op de kritiek dat de trip van zijn fractiegenoot in tegenspraak zou zijn met het verbod op niet-essentiële reizen.

Dries Van Langenhove zelf benadrukte zaterdag dat zijn reis naar Parijs wel een essentiële verplaatsing was. 'Ik heb als volksvertegenwoordiger een aantal plichten te vervullen', zegt hij. Van Langenhove was op beelden van de betoging te zien achter een spandoek naast andere betogers met het logo van zijn organisatie Schild & Vrienden op hun trui. In totaal daagden voor de betoging volgens het Franse persagentschap afp honderden mensen op.

Verlinden

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) veroordeelt op basis van de informatie waarover ze nu beschikt de reis van Dries Van Langenhove. Dat valt volgens haar niet onder de categorie 'essentiële reizen'. Als volksvertegenwoordiger heeft hij een voorbeeldfunctie, stelt de minister bij monde van haar woordvoerster.

Annelies Verlinden herinnert er zondagmiddag aan dat het momenteel verboden is de grens over te steken, behalve voor essentiële reizen. 'Dries Van Langenhove heeft als volksvertegenwoordiger een voorbeeldfunctie. Hij moet dus ook de maatregelen naleven. Als hij het daar niet mee eens is, moet hij in het parlement het debat aangaan', aldus de minister. Ze wijst erop dat men in ons land aan een manifestatie kan deelnemen, mits het naleven van de nodige gezondheidsmaatregelen. In het buitenland aan een manifestatie deelnemen, valt evenwel niet onder de categorie van 'essentiële reizen', luidt het nog.

In het VTM Nieuws kondigde Dries Van Langenhove zondagmiddag aan dat hij na zijn reis naar Parijs in quarantaine zal gaan 'om de mensen die ongerust zijn gerust te stellen'. Hij herhaalde dat hij als volksvertegenwoordiger naar Frankrijk gereisd was om het recht op vrije meningsuiting te verdedigen.

In mei vorig jaar werd Van Langenhove beboet toen hij werd betrapt op een barbecue met vrienden in Gent. Die mocht volgens de lockdownmaatregelen niet plaatsvinden. Hij zei achteraf dat hij fout was geweest. 'Ik had naar huis moeten gaan toen ik zag dat er te veel volk was', klonk het toen. 'Ik heb als volksvertegenwoordiger een voorbeeldfunctie.'

