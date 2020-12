De minister van Binnenlandse Zaken maakte dit jaar de overstap van een gerenommeerd advocatenkantoor naar de regering-De Croo.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt? De verkiezing van Kamala Harris tot eerste vrouwelijke vicepresident van de Verenigde Staten. Samen met Joe Biden kon zij het vertrouwen van het publiek winnen met een verbindende boodschap, wat stukken beter werkt dan de polariserende toon van Donald Trump. Werd u of een van uw naasten het slachtoffer van covid-19? Gelukkig niet. Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2019 hebt u gerealiseerd? Minder vlees eten. Omdat ik voor mijn vorige job vaak het vliegtuig moest nemen, wilde ik op die manier mijn ecologische voetafdruk enigszins compenseren. Al wil ik zeker niet belerend zijn tegenover mensen die graag vlees eten. Hebt u een nieuwe hobby ontdekt tijdens de lockdown? Mijn koersfiets heb ik dit jaar toch wat vaker kunnen gebruiken. Met een klein groepje collega's fietste ik geregeld dicht bij huis, maar ook één keer in de Zwitserse bergen. Dat was afzien, maar de beloning was fantastisch. Wat was het beste boek van 2020? De beste film? De beste tv-serie? De beste artiest? De Bourgondiërs van Bart Van Loo: een meeslepend verhaal én een fantastische podcast. Ook Reinventing Organizations van Frederic Laloux was zeer boeiend. Van de Franse tv-serie Cheyenne & Lola van Eshref Reybrouck, een bevriend regisseur, zag ik de eerste aflevering op Film Fest Gent, en ik kijk enorm uit naar het vervolg (in 2021 te zien op Eén, nvdr). Down the road op Eén vond ik ontwapenend. En Bart Peeters zag ik twee keer in de Lotto Arena: zijn enthousiasme en authenticiteit gaven me een heel warm gevoel. Welke horecazaak hebt u het meest gemist? Veel goede ideeën ontstaan aan tafel. Ik ben een grote restaurantfan, maar er eentje uitkiezen doe ik liever niet. Zodra het weer mag: wat wordt uw eerste reisbestemming? Een skireis zou heerlijk zijn, maar ook een citytrip zie ik wel zitten. Welke zorgverlener zou u in de bloemetjes willen zetten? Zovelen hebben dit jaar bovenmenselijke inspanningen geleverd. Maar in het bijzonder alle mantelzorgers: zij verzetten bergen zonder uitgebreide kaders of structuren. Hoe en met wie viert u kerstavond? Met mijn knuffelcontact. Wat vindt u van onze nieuwe premier? Hij verstaat de kunst om compromissen en werkbare oplossingen te vinden, zelfs in coronatijden. En om moeilijke boodschappen goed te brengen. Welk sociaal medium gooit u eruit? Ik heb, op aanraden van de Staatsveiligheid, TikTok van mijn smartphone gegooid. Al snap ik wel hoe belangrijk die app is voor veel jongeren. Bent u van plan uw Netflixabonnement te vernieuwen? Dat gebeurt al vier jaar stilzwijgend. Ik ben een bescheiden kijker, maar het kan me wel bekoren. Wie zult u deze kerst het meest missen? Mijn grote familie. Wilt u snel gevaccineerd worden? Zodra het kan. Al vind ik uiteraard dat anderen voorrang verdienen. Moet cultuur meer steun krijgen? Het blijft een uitdaging om de financiële middelen evenwichtig te verdelen. Maar cultuur verdient zeker alle steun: het is een bron van inspiratie, zingeving en reflectie. Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden? Ook als we maar een klein steentje kunnen bijdragen, moeten we dat doen. Wie wenst u snel verzoening toe? Iedereen die leeft met een conflict, wens ik de kracht om erover te praten, vergeving te schenken en verder te gaan. Denkt u dat de wereld na corona anders zal zijn dan de wereld vandaag? Ik hoop dat de creatieve oplossingen overeind blijven. Zoals ik Michelle Obama hoorde zeggen in een podcast: ' We need a better normal.' Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2021? Heel veel knuffelcontacten. En verder: goede moed, menselijke nabijheid en veel warmte.