De gloednieuwe pandemiewet maakt een oplijsting van mogelijke maatregelen die de regering kan nemen tijdens een gezondheidscrisis. Maar die lijst is niet limitatief. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in een interview met Knack. Ook de rol van de gouverneur blijft verzekerd.

Het debat rond het juridisch kader van de coronamaatregelen woedt al een tijdje. Zowel de oppositie als grondwetspecialisten vragen dat de regering werk maakt van een wettelijke omkadering van de strenge inperkingen om het coronavirus tegen te gaan.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) begon daarop te werken aan een pandemiewet. Die moet een juridisch kader bieden voor niet enkel deze, maar ook toekomstige pandemieën. Ze noemt het een 'richtinggevend kader'.

Volgens Verlinden somt haar wetsontwerp mogelijk te nemen maatregelen op. 'Ze zijn vergelijkbaar met de beperkingen die we vandaag kennen - van winkels sluiten over contacten en verplaatsingen beperken tot een perimeter instellen.'

Maar de lijst zal niet limitatief zijn, aldus de CD&V-minister. 'Als we ooit met een nog dodelijker ziekte dan covid-19 te maken krijgen, zullen we misschien maatregelen van een hele andere orde moeten nemen. Ik wil niet doemdenken, maar niemand zal het ons vergeven als we niet zouden anticiperen op alle mogelijke scenario's.'

Gouverneurs

Verlinden ontkent dat ze zo carte blanche geeft aan beleidsmakers. Elke maatregel moet gemotiveerd worden, proportioneel zijn en beperkt zijn in tijd, zegt ze. 'Als de aantasting van een recht niet in verhouding is, zullen rechtbanken ons onmiddellijk terugfluiten.'

De pandemiewet bevestigt ook de rol van de gouverneurs in de aanpak van een gezondheidscrisis. 'Zij zullen belangrijk blijven.'

Lees het volledige interview met Annelies Verlinden deze week in Knack.

