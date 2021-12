In het Gentse AZ Jan Palfijn heeft directrice Ann Wynant ontslag genomen na een vertrouwensbreuk met de artsen. Die voerden eind november actie tegen de ziekenhuisdirectie omdat het gerecht zonder medeweten van de betrokken arts een onderzoek was gestart naar een mogelijk onrechtmatige euthanasie. De man werd ook tijdelijk geschorst door het ziekenhuis maar mocht later opnieuw aan de slag. De gang van zaken werd door het medisch personeel, dat zich vogelvrij verklaard voelde, niet gesmaakt.

De raad van bestuur van AZ Jan Palfijn Gent stelt maandag Frank Vervaeke aan als 'transitiemanager' die de bevoegdheden krijgt van Wynant. 'We willen het ziekenhuis hiermee deblokkeren na de voorbije woelige weken', verklaart de raad in een mededeling. 'De komende maanden willen we opnieuw rust en sereniteit in ons ziekenhuis brengen en zullen we voortbouwen aan onze cultuur en structuur zodat we beter voorbereid zijn op de toekomst.'

De manier waarop de medische kwestie door de ziekenhuisleiding is opgevolgd en afgehandeld viel zwaar bij het artsenteam, al viel bij een symbolische actie eind november geen uitdrukkelijke vraag tot ontslag of specifieke procedures. Na interne gesprekken met onder meer directieleden, kaderleden, artsen, de hoofdverpleegkundigen, de zorgmanagers en de Medische Raad van AZ Jan Palfijn Gent wil de raad van bestuur enkele ingrijpende veranderingen doorvoeren. Vervaeke krijgt maandag uitdrukkelijk de opdracht een nieuw beheermodel uit te denken en voort te bouwen aan een 'moderne, open en transparante ziekenhuiscultuur.' Frank Vervaeke was in 2003 ook al eens bestuurder-directeur van AZ Jan Palfijn Gent en kent het ziekenhuis dus goed. Hij voerde die functie uit tot 2005.

Dat de ziekenhuisleiding maandag een nieuw hoofdstuk wil aansnijden, betekent niet dat alle betrokken partijen de saga achter zich zullen laten. Vorige week kondigde hoofdarts Manu Malbrain - die door de Raad van Bestuur aan de kant was geschoven - aan dat hij niet zomaar wilde vertrekken. Maandag klinkt het in de entourage van Malbrain dat de voormalige hoofdarts bekijkt hoe hij met de nieuwe situatie omgaat. Dokter Malbrain zelf wenst voorlopig geen verdere commentaar te geven.

De Raad van Bestuur heeft ondertussen de Medische Raad gevraagd een advies uit te brengen over het voornemen om de samenwerkingsovereenkomst op te zeggen. 'Een ontbinding in wederzijds akkoord blijkt geen haalbare optie', zegt het ziekenhuis maandag nog.

