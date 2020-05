Gents schepen van onderwijs Elke Decruynaere loopt al twee weken rond met een onbehaaglijk gevoel. 'Ik mis aandacht voor het spelende kind', zegt de schepen. 'Als scholen de letter van het draaiboek Onderwijs moeten volgen, namelijk ook anderhalve meter afstand houden op de speelplaats van de lagere school, dan wordt het onmogelijk om de scholen te heropenen.'

'Nu staat er dat kinderen onder 12 jaar, eender waar op school, anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden', legt Decruynaere uit. 'Dat baart vele directeurs zorgen. Het is zelfs bijna onmogelijk om dat toe te passen. Ik kreeg van een directeur zelfs te horen dat, als men dit echt letterlijk moet toepassen, zijn school mogelijk niet open zal gaan. Je kan deze vraag niet stellen aan kinderen onder de 12 jaar, dat is niet leefbaar. 'Pas op, hou afstand, je bent te dicht'. Zoiets kan je niet de hele tijd roepen.'

Bovendien wijst Decruynaere op een discrepantie in de draaiboeken. 'In het draaiboek van Kind & Gezin voor de Kinderopvang, ook voor kinderen onder 12 jaar, staat dat je niet moet verwachten van kinderen dat ze de regels van social distancing respecteren op de speelplaats. We spreken hier over dezelfde kinderen van 12 jaar. Op school mag het niet, in de kinderopvang wel. Dit zou gewoon in beide draaiboeken hetzelfde advies moeten zijn en niet zoals nu tegengesteld aan elkaar.'

Volgens de Gentse schepen gaat het niet alleen om de absurditeit van beide draaiboeken. 'Hou toch ook gewoon rekening met de leefwereld van kinderen, met de stem van het kind. Willen we dit wel? Je kan hen niet de hele tijd erop wijzen dat ze afstand moeten houden tijdens het spelen. Uiteraard moet de terugkeer van de kinderen naar school veilig gebeuren en elk van de leerjaren zal in zijn aparte bubbels leren en spelen, maar dit kan gewoon niet. Ik heb begrepen dat er vandaag opnieuw overleg is in Brussel en wil echt vragen hierop bij te sturen.'

