Er is volgens experts geen aandoening waarvoor cannabisproducten systematisch aanbevolen kunnen worden. Dat blijkt uit een nieuw overzichtsartikel van het Belgisch Centrum voor Farmacologische Informatie (BCFI). 'De onderbouwing is ook te zwak voor terugbetaling', klinkt het.

Het BCFI neemt onafhankelijk de wetenschappelijke onderbouwing van behandelingen onder de loep. 'De beschikbare studies zijn heel zwak. Te zwak om te mogen beweren dat geneesmiddelen afgeleid van cannabis echt werkzaam zijn of beter dan de onderbouwde behandelingen', zegt Thierry Christiaens, die als professor klinische farmacologie (UGent) verbonden is aan het BCFI.

'De wetenschappelijke bewijzen zijn volgens ons ook te zwak om voor de terugbetaling van de producten te pleiten. Er zijn wel succesverhalen van patiënten. Maar alleen daarop mogen we ons niet baseren.'

Volgens het BCFI zijn er voor geen enkele aandoening overtuigende argumenten voor het 'systematisch' aanbevelen van cannabis of cannabinoïden (producten met stoffen uit cannabis). Er zijn slechts 'beperkte' argumenten voor 'enig' effect om de symptomen te verlichten bij bepaalde patiëntengroepen, waaronder de patiënten met multiple sclerose om spasmen te verlichten.

Een bijkomend probleem is dat er weinig geweten is over de effecten op lange termijn.