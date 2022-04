Amper één op vier gehospitaliseerde coronapatiënten is na een jaar helemaal genezen

Slechts een kwart van de gehospitaliseerde coronapatiënten is een jaar na hun ziekenhuisopname helemaal genezen. Dat blijkt uit een Britse studie die werd gepubliceerd in The Lancet Respiratory Medicine. Vrouwen en personen met obesitas lopen een groter risico om blijvende gezondheidsklachten te ervaren.