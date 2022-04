Negen maanden na de verwoestende overstromingen in Wallonië vorige zomer is amper één miljoen euro toegewezen aan mensen die niet verzekerd waren, zo heeft minister-president Elio Di Rupo woensdag aangegeven in commissie in het Waalse parlement.

Niet-verzekerden hebben tot dusver ongeveer 7.400 dossiers ingediend bij het zogenaamde Calamiteitenfonds dat instaat voor hun financiële ondersteuning. Tot dusver zijn amper 361 positieve beslissingen gevallen, goed voor ongeveer één miljoen euro.

'We worden geconfronteerd met grote moeilijkheden, met vele dossiers die onvolledig of foutief waren' als gevolg van 'een totaal gebrek aan kennis' van het systeem en 'moeilijkheden om de noodzakelijke gegevens in te dienen', zo antwoordde Di Rupo op een vraag van François Desquesnes (Les Engagés).

Hij verzekerde dat de autoriteiten 'herinneringen zullen blijven sturen, bijkomende informatie zullen blijven vragen en blijven samenwerken met de gemeenten'. Di Rupo gaf ook mee dat er intussen zo'n 57.000 dossiers zijn geopend bij de verzekeringsmaatschappijen.

De schade wordt momenteel geraamd op 'iets meer dan 2 miljard euro'. 1,3 miljard euro is reeds effectief uitbetaald. 'We zijn dus nog niet op de rendez-vousclausule met de verzekeraars' die is vastgelegd op 1,5 miljard euro, zo besloot de minister-president.

