Vlaams parlementslid en kandidaat voor het voorzitterschap van Open VLD, Els Ampe, pleit voor de rechtstreekse verkiezing van de eerste minister, meer democratie in plaats van particratie en een eerste staatsvermindering in plaats de zevende staatsverhervorming. Dat stelt ze in haar 'Groeimanifest' waarin ze haar ideeën als kandidaat-partijvoorzitter uiteenzet.

Met haar Groeimanifest wil Ampe naar eigen zeggen de macht van de basis laten groeien en de staat op dieet. 'Het is tijd dat de liberalen terug aan de kant staan van de burger. Tussen 1985 en 2003 boekten PVV en opvolger VLD altijd verkiezingswinst maar ergens onderweg loste Open VLD haar band met de basis', stelt Els Ampe.

Ampe wil een nieuwe koers voor Open VLD. Volgens haar maakt de partijtop deel uit van een nieuwe adel, de staatsadel, 'blind voor de dalende koopkracht van de gewone burger en in slaap gewiegd door eigen privileges'.

Els Ampe stelt dat het onderwijs en de administratie vrij van politieke ideologie moeten zijn en moeten voortgaan op wat bewezen is. Tegelijk wil ze het voorzorgsprincipe vervangen door het groeiprincipe: elke nieuwe regel of wet mag de groei niet afremmen.

In plaats van een zevende staatshervorming wil ze een eerste staatsvermindering via een belastingstop en een 'overheidsplafond'. Om de koopkracht te laten groeien wil ze dat een loonsverhoging meer oplevert voor de werknemer dan voor de staat. Vandaag geldt volgens haar het omgekeerde.

Daarnaast heeft ze een hele reeks voorstellen die een eind moeten maken aan de particratie. Ampe wil de premier rechtstreeks laten verkiezen. Het wordt de burger die de coalitie kiest door de partijen in volgorde te plaatsen. De eerste partijen die aan een meerderheid geraken vormen dan een coalitie.

Intern kan de voorzitter maar twee termijnen aan het hoofd van de partij staan. Het partijbureau moet paritair samengesteld zijn. Daarvoor wil Ampe het bureau aanvullen met de vrouwelijke opvolgers met de meeste stemmen tot er evenveel vrouwen als mannen zijn. De voorzitter kan zichzelf ook niet langer als minister benoemen.

Elke Open VLD-minister moet minstens verkozen zijn en als Ampe Open VLD-voorzitter wordt zal de partijraad zich uitspreken wie er minister wordt. Lijsttrekkers dienen ook rechtstreeks door de leden verkozen te worden.

