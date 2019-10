Volgens Amnesty International leggen onthullingen door Knack en Le Soir over wapentransfers via de haven van Antwerpen enkele mankementen bloot in het beleid. De mensenrechtenorganisatie pleit dinsdagavond voor meer Waalse transparantie en betere Vlaamse controle op doorvoer.

De berichtgeving 'doet opnieuw ernstige vragen rijzen over de export van Waalse wapens naar landen die zich schuldig maken aan ernstige schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht', klinkt het.

De Waalse overheid moet volgens Amnesty meer transparant zijn over de wapenuitvoer. De organisatie vraagt om een maandelijkse rapportering aan het Waals parlement (in plaats van de beloofde driemaandelijkse) en wijst erop dat het jaarrapport over wapenexport voor het jaar 2018 nog altijd niet gepubliceerd is.

Wat Vlaanderen betreft, is er niet genoeg controle op wapentransfers, zegt Amnesty ook. 'Amnesty had bij de herziening van het Vlaamse wapendecreet in 2016-2017 gewaarschuwd dat een groot deel van de doorvoer aan de controle van de Vlaamse autoriteiten zou ontsnappen, en dat blijkt nu', zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. Hij vraagt het decreet te herzien en minstens een meldingsplicht in te voeren voor alle doorvoer.

Knack en Le Soir schreven dinsdag dat tussen januari 2018 en juni 2019 in de haven van Antwerpen 53.418 kilo explosieven aan boord zijn geladen van Saoedische schepen. Dat blijkt volgens hen uit documenten van het Havenbedrijf Antwerpen die ze konden inkijken op basis van de wet op de openbaarheid van bestuur.